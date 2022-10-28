İnegölspor Taraftar Sorumlusu Burhan Serbest, cumartesi günü sahamızda ağırlayacağımız Hes İlaç Afyonspor maçına tüm futbol severleri davet etti.

Serbest, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumartesi günü saat 14.00’da sahamızda Hes İlaç Afyonspor’u ağırlayacağız. Ekibimiz bu zorlu müsabakanın çalışmalarını tamamladı ve maç saatini bekliyor. Biz ekibimize güveniyoruz. İnşallah kısa sürede toparlanarak üst sıralara doğru tırmanışa başlayacağız. Her zaman ve her koşulda İnegölspor’umuzun yanında olan vefakar taraftarlarımızın desteği ile İnşallah sahadan galip ayrılan taraf biz oluruz. Gün birlik olma günü. Afyon maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.”