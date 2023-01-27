MAÇA DAVET!



Taraftar Sorumlumuz Burhan Serbest, cumartesi günü sahamızda ağırlayacağımız Anagold 24Erzincanspor maçına tüm futbol severleri davet etti.

Serbest, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumartesi günü saat 14.00’da sahamızda grubun iddialı ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor’u ağırlayacağız. Yeni teknik kadromuz ve yenilenen ekibimiz ile taraftarlarımızın karşısına çıkacağız. Bilindiği gibi devre arası kadromuzu güçlendirdik. İnşallah Erzincan maçından galip geleceğiz. Bunu başarabilecek güce sahibiz. Biz yeni teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah Erzincan maçı ile seri galibiyetlere başlamış oluruz. Bu manada taraftarlarımızın itici gücü ve desteğine de ihtiyacımız var. Tüm taraftarlarımızı bu zorlu müsabakaya bekliyoruz.”