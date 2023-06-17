Geçmişi 100 yılı aşan köklü Macar sağlık sektörü dünya çapında tanınıyor.İSTANBUL (İGFA) - Macar sağlık endüstrisi; ilaç endüstrisi, tıbbi cihaz ve ekipman üretimi, bitkisel ilaç endüstrisi, biyoteknoloji, genetik ve biyonik gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu arada, 2017'de uygulamaya konulan Dijital Sağlık Geliştirme Stratejisi tarafından sağlanan devlet desteğiyle sağlık bilişimi alanında hemen hemen her sektörü ilgilendiren önemli gelişmeler devam ediyor. Macaristan, termal ve şifalı su kaynakları ile dolu ve mükemmel jeotermal koşullara sahip. Ülke, çeşitli kaplıcalarından ve yüzyıllar boyunca kazanılan deneyim ve bilgiden faydalanıyor ve bu da balneoloji alanında ticarete konu olan birçok gelişmeyle sonuçlanıyor.

Uluslararası pazarlar Macar sağlık alanındaki gelişmelere artan bir ilgi gösteriyor. Sağlık Sektöründe ihracat 2017 ile 2021 arasında %32,8 arttı. 2019 yılında Macar şirketleri 1,5 milyar Euro değerinde tıbbi cihaz ihraç etti. Bunların dörtte biri AB dışı pazarlarda satıldı. Sektör, Macaristan'ın Birlik dışındaki ihracatının %9'unu oluşturuyor. Macar ilaç endüstrisi oldukça güçlüdür ve sektör içinde dünyanın en büyük 20. ihracatçısıdır. Macar ilaç üretimi, Macaristan'ın toplam GSYİH'sının %6'sını ve ihraç edilen ürünlerin yüzde 85'ini oluşturuyor. Çalışan başına 27 milyon Avro'luk dış ticaret fazlası, otomobil sektörünü bile aşıyor.