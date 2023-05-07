TFF 2 lig beyaz grupta İnegölspor, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlıyor.
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Metincan Cici, Bahadır Taşdelen( Dk 66 Furkan Özyapı), Yasin Palaz, Erman Bulucu, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Ali Akkuş(Dk 56 Yılmaz Özeren), Ersel Aslıyüksek(Dk 84 Alperen Pak), Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Ermeç
Esenler Erokspor: Akın Alkan, Sertaç Çam(Dk 81 Zahit Fındık), Cenk Doğan, Abdurrahman Emir Alagöz, Berk İsmail Ünsal(Dk 39 Serhat Baştan), Onur Eriş, Serdar Cansu, Enes Kayar, Sakıb Aytaç, Yusuf Akyel(Dk 81 Özcan Aydın), Serdar Deliktaş(DK 69 Kadir Kaan Yurdakul)
Sarı Kartlar: Ali Akkuş(İnegölspor)Enes Kayar,Abdurrahman Emir Alagöz, (Erokspor)
Kırmızı Kart: Enes Kayar
Goller: Erman Bulucu(2) (İnegölspor) Sertaç Çam(Erokspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
54'ncü dakikada gelişen Erokspor atağında karambolde topla buluşan Sertaç'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
61'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında oluşan karambolde Erman'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
84'ncü dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Metincan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Erman 'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1