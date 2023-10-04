Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, futbolseverlere yasadışı bahis ve zararlı yazılımlara karşı bilinçlendirme çalışması yaptı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırklarelispor ile Vanspor arasında oynanan futbol maçı öncesi tribünlerde bulunan bin taraftara yasa dışı bahis, zararlı yazılım ve SİBERAY bilgilendirme/bilinçlendirme çalışması yapılarak, bilgilendirme broşürleri dağıttı. Ekipler, ayrıca SİBERAY’ın siber suçların önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme platformu olan sosyal medya hesaplarını da incelemelerini tavsiye ettiler.