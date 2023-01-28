Hakemler: Erdem Demirtaş, Mehmet Kuru, Şükrü Çavcı
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Gökhan Civelek, Metincan Cici, Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu, Alperen Pak, Uğur Utlu, Hamza Özdemir, Ali Akkuş, Ömer Faruk Ermeç
Anagold 24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Muhammed Samed Karakoç, Sinan Akaydin(DK 46 Şahin Fıstıkcı), İbrahim Can Köse, Mete Sevinç(Dk 19 Yunus Emre Çakır), Maksut Taşkıran, İlker Günaslan, Sefa Narin, Ömer Esenkaya, Yücel Candemir, Enes Yılmaz
Sarı kartlar: Hamza Özdemir, Metincan Cici (İnegölspor)
Kırmızı kart:
Goller:
MAÇTAN DAKİKALAR
46'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Metincan'ın vuruşu ağlarla buluştu.1-0