TFF 2. Lig beyaz gurupta İnegölspor sahasında Bursaspor'u ağırlıyor.
Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Kadir Akıllı
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Metincan Cici, Sefa Durmuş, Yılmaz Özeren, Uğur Utlu, Yusuf Ziya Gümüş, Gökhan Meral, Ersel Aslıyüksek, Volkan Altınsoy
Bursaspor: Deniz Aydın, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Berat Altındiş, Ömer Turan Görgüç, Ertuğrul Kurtuluş, Çağatay Yılmaz, Emre Tepegöz, Hamza Bayram Arıkan
Sarı Kartlar: Kubilay Sönmez(Bursaspor)
Kırmızı Kart:
Goller:
MAÇTAN DAKİKALAR
35'nci dakikada topla buluşan Bursasporlu Berat'ın ceza sahasındaki Çağatay'a pas attı. Çağatay'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu.0-1
MAÇTAN DAKİKALAR
35'nci dakikada topla buluşan Bursasporlu Berat'ın ceza sahasındaki Çağatay'a pas attı. Çağatay'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu.0-1
52'nci dakikada gelişen Bursaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın sert vuruşu ağlarla buluştu.0-2