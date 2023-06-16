İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın vatandaşlarla bir araya gelerek şehir ve mahalleleri hakkında istişare ettiği Mahalle Buluşmaları, yaz dönemiyle birlikte yeniden başladı. İlk buluşma Süleymaniye mahallesi sakinleriyle gerçekleşti.

Şehrin yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına yaz dönemlerinde Mahalle Buluşmaları gerçekleştiriyor. 2019 yılında başlayan geleneksel Mahalle Buluşmaları kapsamında, yaz mevsimine girilmesiyle birlikte bu yılın ilk programı Perşembe günü Süleymaniye Mahallesinde gerçekleştirildi. Perşembe günü 19.00’da Süleymaniye Mahalle Muhtarlığı arkasında bulunan parkta hazırlanan alanda, Belediye Başkanı Alper Taban mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve kurum temsilcileriyle birlikte Süleymaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların talep, istek ve şikayetleri dinlendi. Mahalle Buluşmasının açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Muhtar Halim Yiğit, “Belediye Başkanımız ve ekibine mahallemize yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Vazifelerinin daimini diliyorum” dedi.

“7’DEN 77’YE HERKESE KULAK VERİYORUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban da bir selamlama konuşması yaptı. Bu formatta Mahalle Buluşmalarını daha önceki yıllarda da yaptıklarını hatırlatan Başkan Taban, amaçlarının istişare ve vatandaşları dinlemek olduğuna vurgu yaparak; “Bunu biraz daha yaz dönemiyle beraber yapmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle yeniden Süleymaniye Mahallemizden bu buluşmalarımıza başlıyoruz. Cenabı Allah’ın emrettiği gibi istişare yapıyoruz. Gittiğimiz mahallelerde büyüğümüzü dinliyoruz, küçüğümüzü dinliyoruz, 7’den 77’ye herkese kulak veriyoruz. Çocuklarımızı da dinliyoruz. Onlar belki de birçok şeye büyüklerden daha kolay erişiyorlar günümüzde. İnternetten, sosyal medyadan, WhatsApp üzerinden, muhtarımız aracılığıyla, bazen sizlerden gelen bilgiler var biz bunların bütününü dijital ortamda topluyoruz. Ancak bunlarla ilgili yaptıklarımız var, eksik kaldıklarımız var, yapmak istediklerimiz var. Ben öncelikle huzurlarınızda muhtarımıza teşekkür ediyorum. Tüm eksik ve aksakları bizlere ulaştırıyor. Yine partimizin çok değerli yöneticileri, meclis üyesi, mahalle temsilcisi var… Her birine çok teşekkür ediyorum. Onlar da düzenli olarak derslerine çalışıyorlar” dedi.

“153 SİSTEMİMİZİ KULLANIN”

İnegöl’ün hızlı gelişimine de değinen Başkan Taban, “Bugün baktığınızda karşımızda kocaman bir şehir, il pozisyonunda bir İnegöl var. Her gün yeni yeni inşaatların yapıldığı, yeni yeni tesislerin, iş yerlerinin yapıldığı bir şehir var burada. Bu minvalde elbette ki sorunlarıyla da büyüyen bir şehir var. Dolayısıyla bu yaşadığımız muhitlerde sizlerin tespit ettiği sorunları bizlere bildirdiğinizde, en azından biz haberdar olmadığımız bir konu varsa onun üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. O yüzden benim sizlerden ricam, gördüğünüz sorunları bizlere aktarın. Kurduğumuz güzel bir sistem var, 153 sistemi. Bunları herkesin kullanmasını arzu ediyoruz. Günün 24 saati aradığınızda karşınızda bir muhatabınız var. Bu yönüyle lütfen bu sistemi çalıştırın, iletilerinizi bizimle paylaşın” diye konuştu.

VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ

Daha sonra mikrofon vatandaşlar uzatıldı. Programa katılan vatandaşlar sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletti. Belediye Başkanı Alper Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.

Fahrettin Eniş