Mahalle buluşmaları çerçevesinde Ataevler sakinleri ile bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’i birlikte yöneteceklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek, yapılacak yatırımları anlatmak için mahalle buluşmalarına devam ediyor. Çalı Mahallesi’nin ardından “Şadi Başkan Mahallende, Söz Sende” buluşmaları çerçevesindeki ikinci durak Ataevler Mahallesi oldu. Başkan Şadi Özdemir, CHP Ankara geçmiş dönem Milletvekili Nihat Yeşil ile çok sayıda mahalle muhtarının da katıldığı buluşmada, Ataevler Mahalle Muhtarı Sabiha Güneş ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Öncelikle mahalleliye seslenen Başkan Şadi Özdemir, “Herkesle birlikte oturup sohbet edeceğiz. İhtiyaçlarınızı başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile paylaşacağız” dedi.

“Fikirleriniz bizim içim değerli”

Ortak akılla birlikte yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’i birlikte yöneteceğiz. O yüzden sloganımız “Herkesin sesi hepimizin Nilüfer’i” dedik. Yani hepinizin görüşünün yansıdığı, hepinizin sahiplendiği bir Nilüfer oluşturalım istiyorduk. Bizimle görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Fikirleriniz bizim için değerli” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, mahalle sakinleri ile karavanda görüşerek, talep ve önerilerini not aldı. Alanda bulunan başkan yardımcıları ve müdürlerle de talepleri direkt olarak paylaşan Başkan Şadi Özdemir, vatandaşların sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.