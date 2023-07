İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında dezavantajlı mahallelerde bu yıl da 7 portatif havuz birden açılacak. 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitiminin verileceğe havuzlara kayıtlar başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sporu kentin tamamına yayma hedefi doğrultusunda dezavantajlı mahallelerde yaz aylarında açılan portatif havuzlar bu yıl da hizmet verecek. Kiraz ve Beydağ merkez, Bornova Meriç, Konak Kadifekale ve Pazaryeri, Bayraklı Cengizhan ile Buca Laleli mahalleleri olmak üzere 7 ayrı noktada minikler havuzla buluşturulacak. Kiraz, Beydağ, Konak Pazaryeri Mahallesi ve Bornova’da Cuma günü eğitimler başlıyor. Diğer üç nokta ise önümüzdeki hafta eğitim programını başlatacak.

11 bini aşkın çocuğa yüzme eğitimi Portatif havuzlarda iki ay boyunca 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verilecek. Projeyle çocukların eğlenceli vakit geçirmesi, özgüven ve yaşama sevinçlerinin artması, aynı zamanda bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Her bir bölge için Temmuz ve Ağustos ayı için 800 öğrenci kapasitesi bulunuyor. Bir havuzda yaz boyunca ortalama bin 600 öğrencinin yüzme eğitimi alması hedefleniyor. Böylece 7 bölgede toplam 11 bin 200 öğrenci havuzlardan faydalanabilecek. Kayıtlar portatif havuzlarda yapılabiliyor.

İşte havuzların açılacağı adreslerBayraklı Cengizhan Mahallesi 1620/39 sokak / Ekrem Akurgal Spor Tesisleri yanı basketbol sahası içiKonak Pazaryeri Mahallesi 947 sokak No: 2/4 Altınordu TesisleriKonak İmariye Mahallesi 992 sokak No:8/A KadifekaleBornova Meriç Mahallesi Behçet Uz Rekreasyon Alanı EÇEV Vakfı bahçesiBuca Laleli Mahallesi Gürçeşme Caddesi No: 420 Eski Huzurevi (Gürçeşme)Kiraz merkezBeydağ merkez