Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi’ne ait tesisleri gezerek, ilgili birim müdürlerinden bilgi alan muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve Belediye Meclis üyesi aday adayı Yaşar Külhan ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerindeki yemek programında bir araya gelen Başkan Subaşı, muhtarların yapmış olduğu tesis incelemeleri hakkında bilgiler aldı.

Bilecik Belediyesinin proje ve yatırımları hakkında da muhtarlara bilgi veren Subaşı, yapılan çalışmaları şeffaf belediyecilik anlayışı ile kamuoyuna duyurmak istediklerini belirterek, "Mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek tesislerimiz, tesislerimizin işleyişi ve yaptığımız çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdik. Şeffaf yönetim anlayışımızla tüm çalışmalarımızı halkımıza anlatmaya ve bilgi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar da Başkan Subaşı’na çalışmaları ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.