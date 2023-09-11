Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, artan hayat pahalılığı ile birlikte dar gelirli veya sabit gelirli vatandaşların hem ucuz, hem de sağlıklı beslenmesi adına ‘Tenceremiz Paylaşım İçin Kaynıyor’ sloganıyla hayata geçirdiği ‘Mahalle Mutfakları’ sayısını 42’ye yükseltti.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aşhane’ de deneyimli aşçıların ellerinde özenle pişen yemekler, Mahalle Mutfakları aracılığıyla 3 çeşidi 6 lira gibi sembolik bir ücretle vatandaşa ulaşıyor. Büyükşehir’in bu hizmeti sayesinde başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere Mersin halkı hem yemek masrafından büyük ölçüde kurtuluyor, hem de sağlıklı ve doyurucu yemeklere uygun bir şekilde ulaşıyor.

Horuz: “Üretilen yemekler sembolik bir ücretle vatandaşa sunuluyor”

Mahalle Mutfakları sayısını 38’den 42’ye çıkardıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz, “Gıda mühendislerimiz eşliğinde ve alanında uzman aşçılarımızla Aşhanemizde hazırladığımız sağlıklı yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu. Üretilen yemekleri sembolik bir ücretle vatandaşa sunduklarını kaydeden Horuz, “Şu anda 3 çeşit yemeği, yanında ekmeği ile beraber 6 lira gibi bir ücret karşılığında bütün vatandaşlarımızın alabilmesi için hizmet sunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başta dar gelirliler olmak üzere, bütün vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Mahalle Mutfakları, açılan yeni noktalarda vatandaşın yüzünü güldürdü

Mahalle Mutfakları projesinin Osmaniye Mahallesi’nde de başladığı için mutlu olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yurdagül Ekinci, “Mahalle Mutfaklarını önceden duyuyorduk. Bizim burada başlamasından dolayı da çok mutlu olduk. Olan var olmayan var, isteyen gelip alıyor” dedi. Ekinci sözlerine ek olarak, “Artık yemek yapmadığımızda yemeklerimizi buradan alabileceğiz. Çünkü bizler yemek seçmiyoruz ama çocuklarımız yemek seçiyor. İçinde pilavı, çorbası, ekmeği her şeyiyle birlikte yemekler geliyor. Çocuklarımız çok sevecek. Onlar yiyince ben de mutlu olacağım” diye konuştu.

Vatandaşlardan İsmet Kuzu ise, Mahalle Mutfaklarının yeni noktasının Osmaniye Mahallesi’nde açılmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Belediyemizin yaptığı her hizmetten memnunuz. Yemeklerimiz çok güzel. Evimizde bile böyle yemekler pişmiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle Mutfaklarından herkesin faydalanacağını belirten Kuzu, “Ben 3 kişilik yemeği evde yapacak olsam başa çıkamam. Menüde dünya kadar et var, pilav var, bunu yapmanın stresi de var. Tüp olmuş 500 lira, mümkün değil yapamayız” şeklinde konuştu.