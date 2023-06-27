Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yol kenarlarına park edilen kamyonlardan rahatsız olduklarını dile getiren Kasımpaşa Mahallesi sakinleri, yetkililerden çözüm bulmalarını istiyor.

Şoförler, kamyonlarını park etmek için Terminal Caddesine getirdiklerini belirten mahalle sakini Rıdvan Öztürk, “Cadde yeterince geniş fakat kamyon ve tırlar sağlı sollu park edildiği için, iki araç geçerken zorlanıyor. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla dışarıya oynamaya gönderemiyoruz, zaten hızlı bir şekilde geçiyorlar. Birkaç tır sahibi aracını hususi olarak buralara park ediyor, kendini başka bir arabayla eve bıraktırıyor, defalarca şahit olduk bu duruma. Burası kamyon parkı değil. Ama bu caddeye park ediyorlar. Özellikle sabah erken saatlerinde kamyon sesleriyle uyanıyoruz. Tahammül edemiyoruz. Ayrıca kamyonlardan oluşan tozların özellikle astım hastası vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Yetkililerden park etmeleri için kamyon şoförlerine başka bir yer göstermelerini istiyoruz” diye konuştu.