Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, mahalle ve köy muhtarları ile düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, ile muhtarların aile üyeleri katıldı.

İftar yemeği öncesinde muhtarlarla toplantı yapan Başkan V. Subaşı, muhtarların talep ve görüşlerini dinledi. Yapılması talep edilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aynı iftar sofrasında buluştukları için duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan V. Subaşı, muhtarlara deprem döneminde muhtarlar tarafından verilen destekler dolayısıyla tüm muhtarlara teşekkür plaketi verdi.

‘’Bu yıl da köylerimize ücretsiz fideler dağıtacağız’’

Muhtarlara müjdeli haberleri olduğunu kaydeden Başkan V. Subaşı, ‘’ Öncelikle paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayındaki soframızı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlere bir müjdeyi vererek konuşmama başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl sizlere sebze fideleri dağıtmıştık. Bu yılda bu güzel uygulamayı sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda bizlerin size bu akşam teşekkür belgesi takdim edeceğiz. Çünkü deprem zamanında hem mahalle hem köy muhtarları olarak bizlere çok desteğiniz oldu. Deprem yarasını birlikte sarmaya çalıştık" dedi.

"İller Bankasından bu ay yeterli miktarda para almadık"

İller Bankasından bu ay yeterli miktarda para almadıklarını ifade eden Başkan V. Subaşı, "Muhtarlarla yaptığımız toplantıda da dile getirdim. Bizler İller Bankasından kötü bir haber bekliyorduk. Çünkü seçim sürecindeyiz. Bize mutlaka para göndermeyecekler diyorduk. Bizim 750 çalışanımız var ve 11 milyon 850 bin TL kadar her ay ödeme yapıyoruz onlara. Bu ay İller Bankasının bizlere gönderdiği para 11 milyon 300 bin lira. Maaş ödemeye bile yetmiyor bırakın hizmet yapmayı. Normalde 25 milyon TL göndermeleri gerekirken, bu rakamı gönderdiler. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Siyaset yapmak, birilerinin canını yakmak değildir. Çünkü örneğin bu akşamki çorbayı yapan da bizim çalışanımız, yol ve caddelerde çalışan da bizim personelimiz. Her birisinin ayrı ayrı ihtiyaçları var. Biz de bu mutlu günlere bir an önce kavuşmak için milletvekili adaylarımızla birlikte sizlerle buluşmak istedik. Adaylarımızdan birisi de Vedat Kazıcı. Sağ olsun kendisi belediyemize geldiğinden bu yana omuz omuza çalıştık, tecrübelerinden faydalandık. Çok kıymetli ve değerli bir büyüğümüz. Son olarak sizlerle buluştuğumuz için duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

Buluşmada söz alan Milletvekili Yaşar Tüzün yerel yönetimde yaşanan sıkıntıları dile getirerek, iktidar milletvekilleri oldukları dönemde Bilecik, yerel yönetim ve muhtarlar için yapacakları çalışma ve düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.