Denizli’de çevre duyarlılığını artırmak için birbirinden özel etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası’nda 40 bin adet fesleğen çiçeğini vatandaşlarla buluşturuyor.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Çevre Haftası, “Temiz Dünya, Temiz Deniz” sloganıyla 81 ilde kutlanıyor. Denizli’de çevre duyarlılığına dikkat çekerek farkındalığı artırmak isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesi de hafta kapsamında birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşları hoş kokusuyla huzur veren fesleğen çiçeği ile buluşturuyor. Hafta boyunca, toplamda 40 bin çiçeğin Denizlililerle buluşturulacağı ifade edilirken, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan dün (7 Haziran Çarşamba) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde düzenlenen fesleğen dağıtımına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Zolan mahalle sakinlerine fesleğen hediye etti. Bölgedeki esnafı da ziyaret eden Başkan Zolan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi.

Hedef, çevre olan duyarlılığa dikkat çekmek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen fesleğen dağıtımına bu yıl da devam ettiklerini söyledi. Hedeflerinin çevre olan duyarlılığa dikkat çekmek olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, daha yaşanabilir bir Denizli için var güçleriyle gayret ettiklerini kaydetti. Türkiye Çevre Haftası programlarına vatandaşların yoğun katılım gösterdiğini kaydeden Başkan Zolan, “Denizli’miz çevre konusunda her geçen gün daha iyiye gidiyor. Geçmişte hava kirliliğinden nefes dahi alınmayan Denizli’miz bugün çok şükür, yeşil alanlarıyla, alt ve üstyapısıyla, havasıyla, modern arıtma ve bertaraf tesisleri ve daha birçok çevre yatırımıyla örnek bir şehir olarak gösteriliyor” ifadelerini kullandı.