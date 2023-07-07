Tekirdağ Çorlu Reşadiye Mahallesi’nin sevilen köpeği Psikopat’a araba çarpması mahalle sakinlerini üzdü.

Eski Kiler tarafından Santral istikametine seyreden bir otomobil, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde köpeğe çarptı. Araç sürücüsü, yaralı köpeğe kayıtsız kalmayarak ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen Reşadiye Mahallesi Muhtarı Yelda Tuncer, yaralı köpeğin, kendisinin ve mahalle halkının sevip besleyerek Psikopat ismini verdiği köpek olduğunu belirtti.

Mahalleliyi üzdü

Tuncer, “Mahallece besleyip baktığımız Psikopat ismini verdiğimiz köpeğe araba çarpmış. Duyunca çok üzüldüm, hemen olay yerine koştum. Mahalle sakinleri de burada onlar da üzüldü. Çok şükür çok önemli bir durumu yok. Veteriner tedavisinin ardından iyileşecek” diye konuştu.

Öte yandan yaralı köpek, olay yerinden alınarak Çorlu Belediyesi veterineri tarafından tedavi altına alındı.