Marketlerde ürünlerinde fiyatlara dikkat çekmek için üzerlerine yapıştırılan "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını hazırlayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, İzmir'de gözaltına alındığını duyurdu.

Seçimlere günler kala market raflarına yapıştırılmaya başlanan "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmaları sosyal medyada gündem olurken, çıkartmaları hazırlayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun, gözaltına alındığını duyurdu.Twitter'dan açıklama yapan Akkoyun, İzmir Konak Güvenlik Şube'ye götürüldüğünü ifade etti.

HABER MERKEZİ