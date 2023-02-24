Alacaklısını tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

İnegöl'de borç kavgasında alacaklısını tüfekle yaraladıktan sonra polis ve sağlık ekiplerini çağırıp, ambulansın gelmesini de başında bekleyen şüpheli Murat B. (46), mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Şibali Yolu Caddesi'nde bulunan büyükbaş çiftliğinde meydana geldi. Niyazi G., 16 AAS 883 plakalı minibüs ile kendisine borcu olan Murat B.'ye ait çiftliğe geldi. Parasını isteyen Niyazi G. ile Murat B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat B., yanındaki tüfekle Niyazi G.'ye ateş etti. Niyazi G., sol bacağına isabet eden saçmalarla Murat B. de darp sonucu başından yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerine haber veren Murat B., ambulans gelene kadar da Niyazi G.?nin başında bekledi. Niyazi G., sağlık görevlilerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat B. de polis ekiplerince götürüldüğü acil servisteki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

20 BİN TL BORÇ KAVGASI

Kavganın 20 Bin TL borç yüzünden çıktığını söylediği öğrenilen şüpheli Murat B.'nin tartışma nedeniyle çıkan kavgada Niyazi G.'ye ateş ettiğini söylediği belirtildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.