

Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada 2 hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi 1. Yunus Emre caddesi üzerinde meydana geldi. Yunusemre caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf Talha B.(18) yönetimindeki 16 AAY 219 plakalı hafif ticari araç, Müjdeler sokaktan çıkış yapan Sürücü Sadık D.(24) yönetimindeki 16 KMS 13 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 16 AAY 219 plakalı araç bulunan yolcular Nazlı Y.(33) ve Şaziye A.(47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.