AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Mahmut Tekin yayınladığı bir veda mesajı ile çalıştığı tyüm arkadaşlarına ve partililerine teşekkür etti.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden Mahmut Tekin ’in mesajı şöyle;

“Değerli Dava Arkadaşlarım,

23 yıldır büyük bir gururla milletimize hizmet eden, ülkemizin umudu ve geleceği olan AK Parti çatısı altında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kutlu bir yolda yürüdük. İcraatlarımızla destanlaşan partimiz için bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalıştık, milletimize hizmet etmeye gayret gösterdik.

2019 yılında AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlenmekle başlayan sorumluluğum, 2023 yılında İlçe Başkanlığı ile taçlandı. Bugüne kadar bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak artık bu kutlu görevi devretme zamanının geldiğini düşünüyorum.

Görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen tüm yol arkadaşlarıma, teşkilatımıza ve en önemlisi milletimize şükranlarımı sunarım. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da AK Parti’mizin başarıları için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Genç yaşımda bana Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı gibi kutsal görevler nasip eden yüce Allah’a, dünya liderimiz, AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e, Marmara Bölge Sorumlumuz Sayın Halis Dalkılıç’a, Edirne Koordinatörümüz İstanbul Milletvekilimiz Seda Gören Bölük’e, Edirne Milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal’a, Edirne İl Başkanımız Sayın Belgin İba’ya, İpsala Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kerman’a, isimlerini tek tek sayamadığımız tüm gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Göreve gelecek yeni başkan ve yönetimine her zaman destek olmaya devam edecek, partimizin yerelde ve genelde başarılı olması için tüm imkânlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Görev yaptığım dönemlerde bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdıklarımdan özür diler, haklarını helal etmelerini temenni ederim. Benden yana helal olsun.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için her daim birlikte olacağımıza inanıyorum.

Allah’a emanet olun.”