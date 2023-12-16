Dernek Başkanı Ertan Başdere ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Canbay, “İnegöl'ümüze gerek Kültürel gerekse ticari anlamda çok değerli katkıları olan Balkan Göçmenleri kardeşlerimizin derneğinde ağırlamaktan büyük onur duydum. İnegöl'ü düşünen İnegöl'ümüze katkı sunan tüm camialarımızdan Allah razı olsun. İnegöl'ümüze hizmet aşkı ile çıktığımız bu yolda bizlere kattığınız motivasyon çok kıymetli. Biz heybesi hizmet gayesi millet şiarı ile yola çıkanlar olarak Başkanlık vazifesi bizlere tevdi edilir ise İnegöl'ümüz de yaşayan her kardeşimizle ortak akıl ve istişare ile şehrimizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi