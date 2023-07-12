Makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sakarya’nın Erenler ilçesinin belediye başkanı Fevzi Kılıç’ın adı, evinin bulunduğu mahalledeki okula verildi.

20 Haziran günü makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın adı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla, ikamet ettiği Yeşiltepe Mahallesi’ndeki ortaokula verildi. Kılıç’ın ailesinin katılımıyla gerçekleşen tören sonrasında Yeşiltepe Ortaokulu’nun ismi Fevzi Kılıç Ortaokulu olarak değiştirildi. Törende Kılıç’ın ailesine kara kalemle çizilen Fevzi Kılıç’ın portresi de hediye edildi.

“Kendisi okullarımızın da en büyük destekçisiydi”

Törende konuşan Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, “Yakın bir zaman önce Erenler Belediye Başkanımızı kaybettik. Kendisi belediye başkanı olmanın ötesinde aslında ilçenin ağabeyiydi, hoşgörülü ve güzel bir insandı. Erenler ilçesindeki vatandaşlar başta olmak üzere herkesi üzdü. Ona bir vefa borcu olarak bu okula isminin verilmesini ben çok arzu ediyordum, Valimiz sağ olsun ben kendisine bu durumla ilgili haber vermeden herhangi bir öneride bulunmadan kendisi böyle bir kararı almış ve talimatını da verdi. Onun tensipleriyle okulumuza hayatını kaybeden belediye başkanımızın ismini vermiş olduk. İnşallah onun ismi burada yaşayacak ve kendisi okullarımızın da en büyük destekçisiydi. Beraber uyguladığımız pek çok proje vardı” dedi.

“Bir kez daha gerçek anlamda vefanın ne olduğunu görmüş olduk”

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Burada bir kez daha gerçek anlamda vefanın ne olduğunu görmüş olduk. Bunu devlet büyüklerimiz bize gösterdi. Ömrünü insanlığa ve Sakarya’ya hizmet için adayan bir kişinin burada gençlerimize, büyüklerimize örnek olacak ilim-irfan yuvasına isminin verilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ömrünü gençliğe, insanlığa adayan başkanımızın bu irfan yuvasında yetişecek kişilerle anılması hem ailesini hem de bizzat 20 yıllık dostu olarak beni mutlu ediyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“Babamın isminin caddelerde ve okullarda yaşatılması bize gurur veriyor”

Hayatını kaybeden Fevzi Kılıç’ın oğlu Sabih Kılıç, “Babamın isminin caddelerde ve okullarda yaşatılması bize gurur veriyor. Ailecek hepimiz gururlanıyoruz, öncelikle bunu sebep olan herkese teşekkür ederim. Babam, şehrine çok katkı veren bir insandı. Herkesin işine koşar, problem çözerdi. Genel olarak herkesin, ondan duyduğu memnuniyeti dile getirmesi bizleri de mutlu ediyor. Cenazesinden beri aldığımız geri dönüşler ve mesajlar bizi mutlu etti, biz kendisinden razıyız. Okulda isminin yaşatılması da gurur verici. Burada okuyacak öğrenciler, geleceklerinde babamın ismini anarak büyüyecekler. Belki de onun öğretileri, hayata bakışı onlara da hasıl olacak. Bu konuda söylenebilecek çokta bir şey yok aslında sadece gururlanabiliyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan okulda gerçekleşen törene; Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aksoy, Fevzi Kılıç’ın eşi Hatice Kılıç ve çocukları ile bazı öğretmenler katıldı.