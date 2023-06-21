Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk 5 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı yüzde 11,7 artarak 11,7 milyar dolar oldu.İZMİR (İGFA) - Makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk 5 ayı sonunda Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine 11,7 milyar dolar oldu.

Mayıs’ta geçen yıla göre aylık bazda değer olarak yüzde 33,5, miktar olarak yüzde 12,7 artış sağlayan sektör, 2,4 milyar dolar ihracata ulaştı. 5 aylık dönemde KG başına ortalama ihracat birim fiyatlarının 7 doların üzerinde seyrettiği sektör, bu yıl miktar olarak daha az ihracat gerçekleştirmesine rağmen değer bazında yüzde 11,7 artış sağladı. Bu dönemde en büyük iki ihracat pazarını oluşturan Almanya ve Rusya’da KG başına ortalama ihracat birim fiyatı 10 dolara dayanan sektörün, üçüncü sıradaki ABD’ye ihracatında birim fiyatları 12,3 dolara yükseldi.

2023’ün ilk 5 ayında sağlanan 1,1 milyar dolarlık yükselişin yarıdan fazlasının Rusya’ya yapılan ihracat artışından kaynaklandığına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yılın ilk yarısında Rusya pazarında sağlanan başarıyı Avrupa’da sergilenecek yeni bir başarı hikayesiyle desteklemek üzere çalıştıklarını belirtti.

Devam eden savaş, yüz binlerce insanımızı etkileyen deprem ve sonrasında gelen seçimler nedeniyle Avrupa’daki, özellikle sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip etmeyi zorlaştıran bir gündem yoğunluğu olduğunu ifade eden Karavelioğlu, "En büyük şansımız, hayli zamandır sanayide dönüşüm üzerinde çalışan Avrupa ülkelerinin bürokratik ve hantal yapıları yüzünden çok hızlı yol alamamış olmaları. Fakat bizim, sınavlarına son gece çalışan bir öğrenciden daha bilinçli olmamız ve hazırlık süreçlerimizi, rakiplerimizden geride kalmadan yoğunlaştırmamız lazım. Ülkemizin yönetim istikrarının sağladığı avantajlarla, önümüzdeki 5 yıl içinde neler yapmamız gerektiğine odaklanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.