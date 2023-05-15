Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, ‘Tırnak Süsleme ile Temel Makyaj Kursları’nın mezunlarını verdi ve meyvelerini aldı.MERSİN (İGFA) - Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilen ve yaklaşık 1 buçuk ay süren ‘Tırnak Süsleme ile Temel Makyaj Kursları’nı başarıyla tamamlayan kadınlardan Perjin Sevgi ile Zübeyde Arı da, istihdama katılan kadınlardan oldu. Eğitmen Türkan Şahgül eşliğinde makyaj ve tırnak süslemeye dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alan kursiyerler, kursu başarı ile tamamladıktan sonra da iş yeri sahibi oldu. 2 kadının daha hayaline kavuşmasına katkı sunan ve bu yolda en iyi rehber olan MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri ile yüzler bir kez daha güldü.

Her iki kursun sonunda da gerçekleştirilen sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler, Türkiye’nin her yerinde geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını aldı. Sertifikalarına kavuşan Perjin Sevgi ve Zübeyde Arı’ya MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi rehberlik etti. Hayallerine giden yolda MERCEK’in rehberliği ile ilerleyen kadınlar, dışarıda çok sayıda özel kursa da gittiklerini ancak, Halkkent MERCEK’te aldıkları verimi özel kurslarda alamadıklarını da ifade etti.

Toroslar İlçesi Yalınayak Mahallesin’de ‘Kuaför ve Güzellik Salonu’ açan 2 kadın ortak, bir kuaförde verilen tüm hizmeti müşterilerine itina ile veriyor. Müşterileri de Perjin ve Zübeyde’den aldıkları hizmetten büyük memnuniyet duyarken, yüzleri merkezden gülerek ayrılıyor.

Maya: “2 kursiyerimiz iş yeri açtılar, hayallerini gerçekleştirdiler”

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, “MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerimizin Halkkent Şubesi’nde güzellik ve saç bakım alanında, tırnak süsleme, el-ayak bakım ve temel makyaj eğitimi alan kursiyerlerimizden başarıyla mezun olan 2 kursiyerimiz iş yeri açtılar. Hayallerini gerçekleştirdiler. Biz de onların bu hayallerine ortak olup, onları ziyaret ettik” dedi. Merkezde verilen eğitimin detayları hakkında da bilgiler veren Maya, “Kursiyerlerimiz, yaklaşık 1 buçuk ay süren bir eğitim aldılar. Hem tırnak süsleme hem de temel makyaj eğitimlerini bizden aldılar. 1 buçuk ay devam eden bu kursumuzdan arkadaşlarımız başarıyla mezun oldular, sertifikalarını aldılar ve kendi hayallerini gerçekleştirmek üzere işyerlerini açtılar. Toplamda güzellik ve bakım alanında 68 kursiyerimizi mezun ettik. Bunlardan bir kısmı işyeri açtılar, bir kısmı farklı merkezlerde çalışmaya başladırlar. Bizler de onların bu başarılarıyla gururlanıyoruz” diye konuştu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama katkı sunmaya devam ediyoruz”

Bu alandaki kursların devam edeceğini de vurgulayan Maya, “Güzellik alanında açmaya devam edeceğimiz kurslarımız da var. Cilt bakımı, saç renklendirme, saç şekillendirme kurslarımızı da ilerleyen günlerde açmış olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama katkı sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahgül: “Çok mutluyum ve gururluyum”

Halkkent MERCEK’te Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Eğitmeni olan Türkan Şahgül de, “Tırnak ve makyaj eğitimi üzerine kurslarımız devam ediyor. Çok mutluyum ve gururluyum. Mezun ettiğim öğrencilerimin ziyaretine geldik, onlara iş imkânları sağladık. Gurur ve onur verici bir his içerisindeyiz. Umarım daha çok devam eder, daha çok öğrencileri mezun ederiz ve iş sahibi olmalarını sağlarız” dedi. Perjin ile Zübeyde’nin eğitim alırken de çok başarılı olduklarını anlatan Şahgül, “Öğrencilerim Perjin ve Zübeyde çok başarılılardı. Daha önce de bazı yerlerde çalışmışlıkları vardı fakat biz de daha çok el becerilerini geliştirdiler ve onlara katkı sağlamış olduk. Mutluyuz, huzurluyuz” şeklinde duygularını ifade etti.

Sevgi: “İşyeri açmak hayalimdi”

Kursa devam ederken verdiği demeçte, kursun meslek edindirme anlamında çok büyük katkısı olduğunu söyleyen işyeri ortaklarında Perjin Sevgi, “Kurs sonunda bir iş yeri açmayı isteriz” diye konuşmuştu. Azimle kurslara devam eden Sevgi, iş yeri açma hayaline de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kavuştu ve mutluluğunu paylaştı. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Sevgi, “Halkkent MERCEK eğitimlerimden önce özel yerlerde eğitim aldım fakat açıkçası pek verim alamadım. Daha sonra MERCEK’e başvuruda bulundum ve orada eğitimler aldım. Oradan aldığım eğitimler doğrultusunda çok verim aldım. Mutluyum” dedi. Kendisinin daha öncede de güzellik alanında pek çok kursa katılım sağladığını, ücretli kurslar da aldığını kaydeden Sevgi, “Fakat süre kısıtlı ve meblağsı da yüksek olduğu için ben pek bir verim alamadım. Halkkent MERCEK’ten daha çok memnun kaldım. Bana daha çok katkı sağladı” diye belirtti.

“İşyeri açmak hayalimdi” diyen Sevgi, kuaförlük alanında kendisini eskiden beri geliştirdiğinden de söz ederek, “Türkan hocamın MERCEK’te vermiş olduğu kursa katılmak istedim ve sertifikalarımı tamamladım. Güzel bir iş yeri açtım. Eğitimcilerimizin nezdinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu gibi iş istihdamı sağladıkları için gerçekten çok memnunuz. Güzel işler oluyor. Vatandaşlarımıza güzel meslek edindirme alanında güzel eğitimler sağlıyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Hedeflerinizin peşinden gidin”

Yalınayak civarında daha önce bu tarz bir merkezin olmadığını ve bu ihtiyaca da karşılık verdiklerini ifade eden Sevgi kadınların hedeflerinin peşlerinden koşması gerektiğini de dile getirerek, “Müşterilerimiz de memnun. Hedeflerinizin peşinden gidin. ‘Ücretsizdir, verim alamam’ diye sakın düşünmeyin. Ben ücretli eğitimler de aldım ama ücretsiz aldığım kadar değildi. O kadar para döküp, kısa sürede olmuyor, bir yere gelemiyorsunuz. Halkkent MERCEK’e gittim. Orada eğitimcilerimiz de işinin ehli insanlardı. Bize çok destek oldular. Gidin, öğrenin, peşini bırakmayın, verim alırsınız” dedi.

Arı: “Biz kadınlar her şeyi başarabiliriz”

İşyeri ortaklarından Zübeyde Arı da, “Biz kadınlar her şeyi başarabiliriz. Halkkent MERCEK’ten eğitimimizi aldık ve dükkânımızı açtık. Çok mutluyuz” dedi.

Müşteriler merkezden yüzleri gülerek ayrılıyor

Perjin ile Zübeyde’nin kuaför ve güzellik salonunun daimi müşterilerinden Pervin Düzen de, “Buranın böyle bir kuaföre o kadar ihtiyacı vardı ki; çünkü çevre yerlerde yok böyle bir kuaför. Burada; jel tırnak, microblading kaş, dipliner olsun, güzelliğe dair her şey var” dedi.2 kadın arkadaşının böyle bir başarıya imza atmasının da hem kedisini çok mutlu ettiğini hem de ilham kaynağı olduğunu sözlerine ekleyen Düzen, “Gittiler, sertifikalarını aldılar ve aslan gibi geldiler, dükkanlarını açtılar. Bu çok güzel bir şey. Bize de ilham kaynağı oluyor. Ben de tekstil sektöründe düşünüyorum. Demek ki olabiliyormuş böyle şeyler. Sadece televizyonda gördüklerimizden ibaret değilmiş. Bugün saç ve makyajım yapıldı burada. 4-5 aydır açık burası ve ben memnunum” diye konuştu.

Müşterilerden Başak Günceoğlan de 2 kadının bu tarz bir başarını altına imza atmalarının çok gurur verici olduğundan söz ederek, “Bence tüm kadınların örnek alması gerekiyor. Çok güler yüzlüler, çok memnun kaldım. İşlemler gayet güzel, çok başarılılar. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.