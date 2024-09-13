Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde inceleme gezisinde bulunarak, ilgililerden bilgiler aldı.MALATYA (İGFA) - Malatya'daki nceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Faruk Yanardağ, ilgili daire başkanları ve şube müdürleri ile Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın, Boran Mahalle Muhtarı İbrahim Mazooğlu, Hasırcılar Mahalle Muhtarı Basri Türkeş, Toygar Mahalle Muhtarı Muhittin Doğan katıldı.

BAŞKAN ER: ARITMA TESİSİMİZ YAPILAN ÇALIŞMALAR SONRASINDA AKTİF HALE GETİRİLDİ

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin çok büyük bir yatırım olduğunu belirten Başkan Er inceleme gezisi sırasında yaptığı konuşmada, “Malatya’nın kronikleşen ve Eski Malatya ziyaretlerimizde en fazla dillendirilen şikâyet, arıtma tesisinin çalışmamasıydı. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar neticesinde arıtma tesisimizi aktif hale getirdik. Arıtma tesisimiz çok büyük bir yatırım. Allah devletimize zeval vermesin. Geçmişte bu tesisin yapımında emeği geçen bütün devlet adamlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük ve kayda değer bir tesis. Seçim döneminde gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerimiz sırasında, gerek muhtarlarımız gerekse de bu bölgedeki vatandaşlarımız, arıtmada sıkıntılar yaşandığını ve atıksuların arıtılmadan deşarj edildiği ifade etmişti. Deprem öncesi tesislerde bir arıza meydana gelmiş, depremde de tesis ciddi anlamda hasar almıştı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaparak tesisleri aktif hale getirdik. Bu çalışmalar için yaklaşık 100 milyon liralık bir harcama geçekleştirdik.

Malatyalı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Elhamdulillah, artık arıtma tesisimiz tam kapasite ile çalışıyor. Tesise giren su ile arıtılan suyun arasındaki fark gözle görülmektedir. Arıtma tesisindeki suyun deşarj edildiği noktadaki son hali, berrak bir şekilde kanala deşarj edilmektedir. Bu alanda ikinci bir arıtma tesisi inşa ederek kanala deşarj edilen bu suyumuzu tekrar arıtarak bu bölgedeki insanımızın sulama suyu olarak kullanımına sunmuş olacağız. Arıtımı yapılan ve kanala deşarj edilen noktadaki tesiste ölçümyapılmakta. Yapılan bu ölçüm sonuçları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza gönderiliyor. Arıtılan su istenilen şartlarda ise tesisteki maliyetin %50’si karşılanmaktadır. Yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde faaliyete geçen tesisimiz ile çevre ve halk sağlığı açısından ciddi bir sorunu gidermiş olduk" diye konuştu.