Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber okullarda olası afetlere karşı eğitim vermeyi planladıklarını ifade etti. Katipoğlu, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak eğitim vermeye önem veriyoruz” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, okullara ve vatandaşlara her zaman eğitim vermeye hazır olduklarını vurgulayan Katipoğlu, yangın ve deprem konularında ciddi eğitimlerin verildiğini belirtti.

“HER TÜRLÜ EĞİTİM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Katipoğlu yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 görevimizin başındayız. Görev sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 2023-2024 yılı eğitimine başlamış durumdayız. Tabii Malatya ve 11 il çok büyük depremlerden etkilendi. Malatya’da depremden en çok etkilenen illerden bir tanesidir. Depreme ne kadar hazırlıklıyız? Eğitim noktasında neler yapılmalıdır? Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak eğitim vermeye önem veriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, okullara, sivil vatandaşlara kısaca bizden eğitim talep eden herkese, yangın noktasında ciddi eğitimler veriyoruz. Ayrıca arkadaşlarımız isteyen vatandaşlarımıza deprem noktasında bilinçlendirme eğitimi de veriyorlar.

Okullar açılmışken şunu belirtmek istiyorum, idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz çocuklarımızı olası bir afete karşı hazırlama noktasında bir eğitim seferberliğinin yapılmasını düşünüyorum. Muhtemelen öğretmenlerimiz de bu konulara eğileceklerdir. Hem Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden hem de AFAD gibi devletimizin kuruluşlarından destek isteyebilirler. Eğitimlerimiz tamamen ücretsizdir. Bizlerin bir görev sorumluluğu içerisinde rahatlıkla eğitimlerini verebiliyoruz. Gerekirse çocuklarımızı İtfaiye Teşkilatında ağırlayabiliriz. Aynı eğitimleri İtfaiye Teşkilatımızda da verebiliriz. Sadece okullarla da sınırlı kalmasın, mahalle bazlı eğitim de olabilir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirirse, bizler de her türlü eğitim desteği vermeye hazırız. Verdiğimiz eğitimlerde çok küçükte olsa akıllarında kalan bilgiler belki de hayatta kalmalarını sağlayacaktır” diye konuştu.