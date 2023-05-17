Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, çadır ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara bazı uyarı ve önerilerde bulundu. Yangın esnasında uygulanabilecek korunma yönetimlerinden bahseden Katipoğlu, özellikle çadırlarda ve konteynerde çocukların yalnız bırakılmamasının altını çizdi.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre sahalarda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle deprem süresinde önemli başarılara imza atan ekipler, olası yangın ve kazalara karşı da tüm tedbirleri alarak, olaylara anında müdahale ediyor.

Son zamanlarda yaşanan çadır ve konteyner yangınlarına dikkat çeken Katipoğlu, “Çadırlardan ve konteynerden çıkarken mutlaka, etrafa bakalım, yanıcı ve yakıcı bir şey var mı? Diye. Küçük çocuklarımızı asla ve asla çadırda veya konteynerde yalnız bırakmayalım. Allah korusun bu yangınlar çok ciddi yangınlar ve kısa sürede bir felakete dönüşebiliyor” dedi.

Geçici olarak çadırda ve konteynerde yaşayan vatandaşlara önerilerde bulunan Katipoğlu, “6 Şubat depreminden sonra Malatya’mızda kalıcı konutlar yapılana kadar birçok vatandaşımız çadırda ve konteynerlerde hayatlarını idame ettiriyorlar. O nedenle bizler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak gerekli güvenlik tedbirlerini, yangına karşı alınacak önlemler noktasında gerek çadır kentlerin olduğu noktalarda gerekse de konteyner kentlerin olduğu alanlarda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Oradaki vatandaşlarımıza yangın esnasında neler yapabileceklerine dair bilgilendirme çalışmaları da yapmaktayız. Konteynerlerin yoğun olduğu alanlarda itfaiye araçlarımız bulunmaktadır. Tabii biz belediye ve itfaiye ekibi olarak tedbirlerimizi alırken, vatandaşlarımızın da uyması gereken bazı kural ve kaideler var. Aslında bu konuya da dikkat çekmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın mümkünse çadırlarına elektrik tesisatı çekmemelerini hatta aydınlatma amacıyla bile elektrik kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Şarjlı ışıldaklarla aydınlatmalarını sağlayabilirler. Kış dönemi geçti ama kış döneminde sobalarla alakalı ciddi yangınlar meydana geliyordu. Fakat bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız soba veya ısıtıcı kullanacaksa, bunların söndüğünden emin olsunlar. Çadırlardan ve konteynerden çıkarken mutlaka, etrafa bakalım, yanıcı ve yakıcı bir şey varmı diye. Küçük çocuklarımızı asla ve asla çadırda veya konteynerde yalnız bırakmayalım. Allah korusun bu yangınlar çok ciddi yangınlar ve kısa sürede birfelaketedönüşebiliyor. Can kaybolabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkat etmesini istirham ediyoruz. İki çadır arasındaki mesafe dar olduğu zaman ona çok çabuk geçebiliyor. Yine çadırları kurarken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çadırdan çadıra yangının geçmemesi için aradaki çadırı söküp, diğer çadırlara geçmemesini, sirayet etmemesini önleyebiliriz. Ayrıca 112’yi arayarak adreslerini en doğru şekilde bildirmelerini ve çadırda canlar varsa canların dışarıya çıkmasını sağlayalım. Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak, en hızlı şekilde olaylara müdahale etmek için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösteriyoruz. Bu konuda halkımız müsterih olsun. Sadece vatandaşlarımız belirttiğimiz konularda dikkatli olsunlar, bunu haseten kendilerinden rica ediyoruz" diye konuştu.