Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların haşerelerden olumsuz etkilenmemesi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 12 ay boyunca 718 mahallede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kış döneminde kışlaklarda sürdürülen çalışmalar yaz aylarının gelmesiyle birlikte larva mücadelesi şeklinde devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilerde,“Malatya geneline 30 araç, 26 adet araç üstü ULV cihazı, 20 adet motorlu sırt atomizeri, 24 adet araç üstü pülverizatör, 1 adet mist-blower 5 adet termal fog cihazı,6 adet el ULV cihazı ve 100 adet sırt pülverizatöründen oluşan araç, ekipman ve 90 personelle hizmet vermektedir. Yaz aylarında havaların ısınması ve buna bağlı olarak sivrisinek yoğunluğunun artışıile birlikte, üzerinde soğuk sisleme UIV cihazlarının bulunduğu araçlar ile Haziran ve Ekimayları arasında 7 günlük periyotlarla ergin sivrisineklere karşı, 18.30-24.00saatleri arasında uçkun ilaçları kullanılarak açık alan ULV uygulamasıyapılmaktadır. Yaşanan deprem sonrası şehrimizde kurulan konteyner kent - çadır kentgibi yaşamalanlarında kontrollü bir şekilde gündüz ve gece ilaçlamalar ekipler tarafından yapılmaktadır. Kimyasal, biyolojik, fiziksel ve kültürel mücadele olarak yürütülen haşereler ile mücadele çalışmalarının başarılı olabilmesi için vatandaşların duyarlı olmaları, sivrisinek üremesini önlemek için süs havuzu, sulamahavuzu, kova, araba lastiği, bidon vb. içerisinde biriken suların bu alanlarda uzun süre bekletilmemesi gerekmektedir. Ayrıca hayvansal gübreleri yaşam alanlarımızda 10 günden fazla bekletmemeli veya üzeri kapatılmalı. Unutmayalım ki haşerelerin üreme kaynaklarının önemli bir kısmını bizler oluşturmaktayız” diye konuştu.