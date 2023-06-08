Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolunda incelemelerde bulunarak, yol yapım çalışmasının son durumu hakkında bilgiler aktardı.MALATYA (İGFA) - Ulaşım noktasında Malatya genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi yeni açılan cadde, bulvar ve kuşak yollarıyla Malatya’nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri vardiyalı bir şekilde yol yapım çalışmalarına devam ederek, Kuzey Kuşak yolundaki çalışmalarını Temmuz ayı sonunda tamamlamayı hedefliyor.

Kuzey Kuşak Yolunda sona doğru gelindiğini ve çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Gürkan, “Bilindiği üzere Malatya tek ana arterli yola sahipti. Ancak bu yol Malatya’ya yetersiz geliyordu. Bu doğrultuda bizim amacımız, Malatya’yı tek arterli çevre yoluna mahkûm olmaktan kurtarıp birden fazla ulaşım arterinin olduğu bir yapıya kavuşturmaktı ve çalışmalarımızda bu yönde oldu. Biz bir taraftan Anayurt Bulvarı, Danişmend Gazi Bulvarı, Alper Tunga Bulvarı, Güldal Akşit Bulvarını yaparken bir taraftan da Kuzey Kuşak ve Güney Kuşak yollarımızı yapıyoruz. Bilindiği üzere Malatya trafiğini ciddi manada rahatlatacak yol çalışmalarımızın en önemlilerinden biride Kuzey Kuşak Yolu’ydu.Bu noktada da Kuzey Kuşak Yolumuzda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız vardiyalı çalışarak, Temmuz ayının sonu gibi Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmaları tamamlayacaklardır. Burada altyapı çalışmaları tamamlandı ve üstyapı çalışmalarına geçildi. İnşallah Kuzey Kuşak Yolumuzun hizmete girmesi ile birlikte Malatya’mızı mevcut tek arterli yoldan kurtararak sürücülerimizi daha konforlu ve güvenli bir yol aksına kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.