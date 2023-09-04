Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellereyangın eğitimi verilerek, tatbikat yaptırıldı. Yılda bir kez haberli, bir kez de habersiz olmak üzere zorunlu olan yangın eğitimi ve tatbikatında personeller yangın konusunda bilinçlendirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Güvenliği Eğitimcisi Garip Serkan Bitkin, bu tür eğitimlerin hayat kurtardığına dikkati çekti.

"Personellerimizin bilinçlenmesi çok önemli" diyen Bitkin, "Herhangi bir yangın, kaza ya da afet olayında ilk aşamada profesyonel ekipler olay yerine intikal edene kadar her bireyin kendisinin, ailesinin, arkadaşlarının canını ve malını kurtarabilmek için müdahale yöntemlerini bilmesi gerekiyor. Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak belediye çalışanlarına da eğitimler veriyoruz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, bu eğitim ve tatbikat programları sayesinde MASKİ personellerinin yangın konusunda bilinçlendiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, bu tür eğitimlere çok büyük önem veriyor. Bizlerde belirli periyotlarla çalışanlarımıza bu tarz eğitimleri almaları noktasında imkanlar oluşturuyoruz. Personellerimiz olası yangın ve acil durumlara müdahale etme alanlarında neler yapabileceklerini öğrenmiş oluyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenlerinden Garip Serkan Bitkin ve İtfaiye Çavuşu Yalçın Demirbağ tarafından verilen eğitim sonrasında uygulamalı olarak yangın tatbikatı yapıldı.