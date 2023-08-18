Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrası vatandaşlar normal yaşamlarına yavaş yavaş dönerken, bu sıkıntılı dönemde gerekli eğitimi alamayan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları’nda telafi eğitimi başlattı.MALATYA (İGFA) -Eğitimdeki ciddi zaman kaybı, ders boşlukları gibi sorunların yaşandığı bu süreçte Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Semt Konakları’nda öğrencilere yönelik, Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı için telafi eğitimitelafi eğitimlerinin yanı sıra deneme sınavları da düzenleniyor. Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı telafi eğitimi 3 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç gerçekleştirilen telafi eğitimi ile ilgili bir konuşma yaparak, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak devlet parasız ve bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerimize 3 haftalık bir telafi eğitimi programı hazırladık. Programımız 6 eğitim merkezinde sürdürülüyor. Haftanın 3 günü öğrencilerimize telafi eğitimi verilirken diğer 2 gün ise devlet parasız ve bursluluk sınavına ait deneme sınavları yapıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize eğitim anlamında 3 haftalık bir katkıda bulunuyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında daha başarılı ve nitelikli olmaları için elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Semt Konakları’nda verilen eğitimlere 3 yıldan beri katılım sağlayan öğrenci Şevval Çiloğlan, “Özalper Semt Konağı’na eğitim almaya geliyorum. 3 yıldan beri burada okuyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim alan öğrencilerden Mehmet Efe Keskin ise 2 yıldan beri Özalper Semt Konağı’nda eğitim aldığını belirterek, “Bursluluk sınavını kazandım. Desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.