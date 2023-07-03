Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma ekipleri kurulduğu günden bu yana 430 vakaya müdahale etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu,yaz aylarının gelmesiyle beraber boğulma vakalarına dikkat çekerek, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Katipoğlu, “Hemşerilerimize sesleniyoruz baraj, göl ve gölet sularına hiçbir amaçla girmesinler” dedi.

Malatya’da yaz aylarının gelmesi ile beraber 3 boğulma vakasının yaşandığını belirten Katipoğlu, Malatya’daki suların dip yapısının bilinmediğine vurgu yaparak, ne amaçla olursa olsun baraj, göl ve gölet sularına girilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu arada 2000 yılında kurulan su altı arama kurtarma ekipleri, kurulduğu günden bu yana 430 vakaya müdahale ettiklerine dikkati çeken Katipoğlu, ekiplerin sadece Malatya’da değil bölgede ve Türkiye’nin birçok ilinde boğulma ve su altı vakalarına müdahale ettiğini belirterek, "Ne kadar profesyonel olursak olalım bir yandan da eğitimlerimize devam ediyoruz. Bilindiği üzere Malatya’daki sular tatlı ve görüşü az olan sular, su altında neler yapılabilir? Görüşü az olan sularda arama nasıl yapılır? Bu minvalde eğitimlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Alet ve tesisat olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kendilerinin 7/24 göreve hazır ve nazır bulunsalarda cankurtaran olarak görev yapmadıklarının altını çizen Katipoğlu, "Biz su altı arama ve kurtarma ekibiyiz. Bir vaka yaşandıktan sonra istemediğimiz olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı hemşerilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz” çağrısında bulundu.