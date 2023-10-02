Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra Malatya’daki hafif hasarlı binaların çatıları ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden yoğun bir şekilde etkilenen Malatya’daki hafif hasarlı binalarında bazı sorunlar teşkil ettiğine dikkat çeken Katipoğlu, hafif hasarlı binalarda meydana gelen çatı çökmesi, kırılması ve kayması ile yağmur oluklarındaki kırılmaların yağışlar başlamadan tamir edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hafif hasarlı binalarda meydana gelen tahribatların tamir edilmemesi ile birlikte birtakım sıkıntıların yaşanacağını söyleyen Katipoğlu, “Önümüzdeki süreçte yoğun yağış alacağımızı düşünürsek, binalarımızın su almalarından dolayı ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Bu da evlerimizde maddi zararlara sebebiyet verebilir” dedi.

“KIŞA HAZIRLIKLI GİRMELİYİZ”

Hafif hasarlı binalarda oturan vatandaşların çatı tamirine önem vermeleri gerektiğini ifade eden Katipoğlu,“Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi olarak, 7/24 hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Görev ve sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu seneyi çok yoğun bir şekilde geçiriyoruz. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden ve yaz aylarındaki yangınlardan dolayı ciddi anlamda yoğun bir tempo ile çalıştık. Önümüz kış, nasıl bir kış geçireceğimizi bilemiyorum ama meteorolojinin tahminlerine göre sert bir kış geçireceğiz gibi gözüküyor. Yaşadığımız depremlerden dolayı binalarımız hasar aldı. Zaten ağır hasarlı binalarla ilgili yapılacak bir şey yok, onların yıkımı devam ediyor. Fakat şehrimizdeki diğer binalara baktığımızda hafif hasarlı binaların çatılarında çökme, kırılma ve kaymalar oluştu. Yine binanın yağmur oluklarında ciddi anlamda zararlar oluştu. Önümüzdeki süreçte yoğun yağış alacağımızı düşünürsek, binalarımızın su almalarından dolayı ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Bu da evlerimizde maddi zararlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın mutlaka çatılarını ve yağmur oluklarını tamir ettirmesi gerekiyor. O nedenle vatandaşlarımıza kışa hazırlıklı girmeleri noktasında uyarılarda bulunarak, konuya hassatendikkat etmelerini rica ediyoruz” diyerek vatandaşları uyardı.