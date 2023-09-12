Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sürgü Mahallesi’ne FİFA standartlarında futbol sahası kazandırıldıMALATYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi’ne FİFA standartlarında futbol sahası yapıldı.

Futbol sahasının açılışında konuşan Malatya Büyükşehir BelediyeBaşkanı Selahattin Gürkan, “Sürgü Futbol Sahası, FİFA standartlarında tribünleri ve sosyal alanları ile güzel bir tesis oldu. Tesisimizin Sürgü’müze, Doğanşehir’imize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi

Malatya’da birçok okula spor tesisleri kazandıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi olmayan ilçelere de spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Gençlere sportif faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri alanların kazandırılması için yoğun bir çalışma içinde olan ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri ile Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesine FİFA standartlarında futbol sahası kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanşehir’e ve Sürgü’ye yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkürlerini ifade eden Sürgü Mahalle Muhtarı Tamer Aktaş, "Ben göreve geldikten bu yana Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür fırsatı bulamadım. Köyümüze yapmış olduğu hizmetlerden birkaçını anlatmak istiyorum. Karşıyaka’da 6 kilometreye yakın asfaltımız yapıldı. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından su yenileme çalışmaları yapıldı, su depomuz yapıldı. Çiftçilerimiz için 3 bin 500 metre açık beton kanal yapıldı. Yaklaşık 6 kilometre kapalı sulama sistemi de yine MASKİ tarafından hazırlanıp, Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından ödeneği çıkartıldı. Bu konudan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız bir söz verdi mi onun yapılacağından hiç şüphemiz yok” dedi.

Doğanşehir’e 3 profesyonel saha kazandırıldığının altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan da, "Hiçbir ilçemizde 3 futbol sahası yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımızın söylemiş olduğu gibi gelecek ve gençlik adına bu kadar tesisimizin yapılması bizim için her zaman elzemdir. Yapımı tamamlanacak olan diğer tesislerimizle birlikte Doğanşehir’de kaliteli bir spor altyapısının sağlandığını, tamamladığını görmekteyiz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

6 Şubat depremleriyle beraber Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı Acil Eylem Planının önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,“6 Şubat’ta vuku bulan depremden önce Japonya’dayım. Kuzey Kuşak Yolu ve Malatya Trambüs Projesi onayı için Japonya’da bulunan Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansına(JICA) gittim. Bu arada Kobe Depremi ve Japonya’da meydana gelen depremlerle ilgili yerinde görüp inceleme ve ilgililerden bilgi alma fırsatım oldu. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hükümeti ve yerelde bizler, hiçbir ülkenin başaramadığı kadar bu işlerin seri bir şekilde başarılmasını gerçekleştirdik. Kobe Depreminden sonra Japonya’da hiçbir yere çivi çakılmadan sadece 3-4 sene şehir planlaması yapılmış ve 10 yıl içerisinde de depremin yaraları sarılmış. Asrın Felaketi dediğimiz 6 Şubat Depreminde zaman zaman bazı eleştiriler de duyduk ama sadece Doğanşehir ölçeğinde bir örnek vereyim, Doğanşehir merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıktadır. Depremin 8. dakikasında personelimiz Doğanşehir’deydi. Biz kış şartları için Acil Eylem planı çerçevesinde her bölgeye yolların kapanmaması açısından ve olası bir itfaiye durumu açısından üs bölgeleri oluşturmuştuk. Depremde o esnada vuku bulunca üs bölgelerindeki bütün personel, anıda enkazlara müdahale ettiler. Kurucuova’ya Erkenek’e ilk müdahale eden Büyükşehir Belediyesi personelleridir. Ayrıca kış şartlarında 718 mahallemizin bütün yolları açık tutuldu. Bu bakımdan Malatya Büyükşehir Belediyesinin Acil Eylem Planı hakikaten Türkiye’de örnek Acil Eylem Planıdır” diye konuştu.