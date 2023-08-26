Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Türkiye genelinden mali müşavirler ve ailelerinin katılımlarıyla, 18-19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde Dağyenice Köyü Nefes Dağyenice kamp alanında ‘Muhasebe Festivali’ düzenlendi.BURSA (İGFA) - BSMMMO tarafından, Mikrogrup (Mikro Yazılım, Paraşüt ve Zirve Yazılım) sponsorluğunda bu yıl ilki gerçekleştirilen ve üç gün süren festivale, yakılan kamp ateşi ile start verilirken, festival kapsamında; söyleşiler, çalıştaylar, film gösterimleri, workshoplar, doğa yürüyüşleri, sportif faaliyetler, hobi atölyeleri, çocuklar için atölyeler, konserler ve DJ performansları yer aldı. Türkiye genelinden mali müşavirler ve ailelerinin katılımına açık şekilde gerçekleşen festivalde meslek mensupları, üç gün süresince doğada birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

KAMP ATEŞİ VE AÇILIŞ KONSERİ

Kamp formatında gerçekleşen festival; ilk gün çadırların kurulumu ve kamp ateşinin yakılmasıyla başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, organizasyona katılan tüm meslektaşlarına ve ailelerine teşekkür ederken, geleneksel hale getirmeyi planladıkları festivalin tüm katılımcılar için güzel geçmesini temenni etti. Oda Başkanı Hüseyin Halil’in konuşmasının ardından, Sanatçı Ceren Toksöz festivalin açılış konseri için sahneye çıktı. Festivalin ilk gün programı, gece sineması ile sona erdi.

DOĞADA ATÖLYE VE SÖYLEŞİLER

KAPANIŞ KONSERİ İLE SONA ERDİ

Festivalin son gün programı da yoga, fitness ve doğa yürüyüşü ile başlarken, çocuklar için kukla öykü atölyesi gerçekleştirildi. Beton saksı ve çiçek dikim atölyelerinin de yer aldığı son gün programında; Mehmet Dağ belgesel fotoğrafçılığı ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi. BSMMMO tarafından gerçekleştirilen etik çalıştayı son gün de devam etti. Dr. Mete Akyol’un söyleşisi ile devam eden festival programı, Grup Kucaklaşma’nın kapanış konseri ile sona erdi.