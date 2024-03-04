Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinde vergi kaçakçılığını önlemek ve doğru beyanı sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Son yılların en detaylı incelemelerinden biri olarak öne çıkan bu çalışmada, özellikle EFT işlemlerinde dikkat çeken "Kira" ve "Diğer" seçeneklerinin yanlış veya kasıtlı kullanımı mercek altına alınıyor.

Bakanlık, ödemelerin doğruluğunu belirleyerek vergi kaçakçılığını önlemeyi hedefliyor. Özellikle "Kira" işaretinin, bazı vatandaşlar tarafından EFT masrafından kaçınmak amacıyla yanlışlıkla veya kasıtlı olarak kullanıldığı belirlendi. Bu durum, ev sahibi olmayan veya kira geliri elde etmeyen kişilerin vergi denetimlerinde zor durumda kalmasına neden oluyor.

Maliye Bakanlığı'nın detaylı incelemesi, banka transferlerinde "Kira" seçeneği işaretlenen tüm işlemleri kapsayacak şekilde gerçekleşiyor. Bu süreçte, kira ödemeleri kadar diğer düzenli ödemelerin de yanlışlıkla veya kasıtlı olarak "Kira" seçeneğiyle işaretlendiği tespit ediliyor.

Maliye Bakanlığı'nın ana hedefi, vergi kaçakçılığını engellemek ve kira gelirlerini doğru bir şekilde vergilendirmek. Bu bağlamda, banka kayıtları, tapu kayıtları ve nüfus kayıt sistemine yönelik detaylı incelemelerle tutarsızlıklar belirleniyor. Vergi denetimleri, Türkiye genelinde tahmini 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasındaki kiralık konutlardan elde edilen geliri kapsayarak vergilendirmeyi daha şeffaf ve adil bir hale getirmeyi amaçlıyor.