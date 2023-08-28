Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Y. (46) idaresindeki 16 DE 695 plakalı kamyon Keşan istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıkarak şarampole girip takla attı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malkara İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüsü ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.