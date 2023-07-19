Malkara Teteköy Mahallesi’nde hafta başında çıkan orman yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Teteköy’deki yangında 3 bin 500 dönüm ormanlık alan kül oldu. 

Keşan İtfaiyesi, Malkara İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiyesi ile 2 helikopterin büyük uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabaha karşı tamamlandı.

Kadıköy istikametine giden yangının söndürülmesinin Korudağ’a gitmesini engellediği de öğrenildi.

Alınan bilgiye göre yangında 3 bin 500 dönüm alanın yandığı ve yangın dolayısıyla vatandaşların da yangının söndürülmesi konusunda traktörleri ve kazma kürekle büyük mücadele ettiği kaydedildi.

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Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.