Bandırma Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Malta Deresi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, su depoları, sulama sistemi, zemin iyileştirmesi, ağaçlandırma, çim ekimi ve kamelya eksiklerinin giderilmesine yönelik planlamalar yapıldı. Bölgenin daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Başkan Mirza, yaptığı açıklamada, "Bandırma’da yeşil alanları çoğaltmak ve mevcut parkları iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malta Deresi’nde yürüttüğümüz düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yetkililer, çalışmaların hızla tamamlanarak Malta Deresi’nin, Bandırmalıların keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline getirileceğini belirtti.