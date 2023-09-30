Maltepe’de bir AVM’de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Maltepe’de bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane bölümünde çıkan yangın sonrası AVM’nin dış cephesinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden AVM personelinin ihbarı üzerine olayını çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. AVM’de kısa süreli bir panik yaşandı.