İstanbul genelinde emniyet ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Maltepe’de gerçekleştirilen denetimlerde araçlar durdurularak, kimlik kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Maltepe’de düzensiz göçmenlere karşı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde sahil yolu üzerinde bazı alanlarda kontrol noktaları kuruldu. Polis ekipleri tarafından tek tek durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapıldı.