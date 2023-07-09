Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, kesici alet ve hayvan postu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçu ile ilgili ilçede yürütülen çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz perşembe günü Yakacık Çarşı Mahallesi’nde silah ticareti yapıldığı bilgisini edindi. Ekipler elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere aynı gün savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 8 adet tüfek, 8 adet şarjör, farklı kalibrelerde 127 adet fişek, 2 adet çelik yelek, 4 adet antika tabanca, 3 adet kaftan, 1 adet zincirli miğfer, 1 adet tel örgülü zırh, 2 adet kılıç, 13 adet kama, 3 adet farklı yabani hayvan derisi, 1 adet ayı postu, 1 adet kızıl tilki, 1 adet tablo içerisinde hayvan postu, 1 adet yaban keçisi postu, 1 adet dolgu halde yaban keçisi, 1 adet dolgu timsah, 1 adet dolgu baykuş, 2 adet yaban keçisi boynuzu, 1 adet hayvan dolgusu ele geçirildi. C.B. ve C.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Geçtiğimiz cuma günü “silah kaçakçılığı”, “2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarına muhalefet” ve “kaçakçılık” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.