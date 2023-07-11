Maltepe’de park halindeki araç sürücüsünün kontağı çevirmesiyle alevlere teslim oldu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 AIV 722 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsü Kaya Çağdaş’ın aracı çalıştırmasıyla motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine adese sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin aracı sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.