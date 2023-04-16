İç Anadolu bölgesinde yıllardır Türkiye’nin lider seyahat firması Kâmil Koç’un bünyesinde başarıyla hizmet veren Şahin Kardeşler, yeni araç yatırımları kapsamında filosunu 10 adet ödüllü MAN Lion’s Coach ile güçlendirme kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - Seyahat sektörünün son gözdesi ‘Sustainable Bus Award (Sby Award)- 2022 Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’ sahibi MAN Lion’s Coach, lider firmaların ve bireysel yatırımcıların tercihi olmaya devam ediyor.

13 yıldan beri kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye’nin köklü seyahat şirketi Kâmil Koç’un Çorum, Kırşehir ve Nevşehir acenteliğini yürüten Şahin Kardeşler, filosuna katmayı planladığı 10 adet MAN otobüsün ilk kısmı olan, 5 adet Lion’s Coach’u törenle teslim aldı.

Törende konuşan Şahin Kardeşler firmasının ortağı Seyit Şahin, sektöre 13 yıldır Kâmil Koç’un bünyesinde; firmanın Çorum, Kırşehir ve Nevşehir acentesi olarak hizmet verdiklerine dikkati çekerek ,"Sektörde öncü bir marka ile çalışıyorsanız, hizmet kaliteniz gibi otobüsleriniz de kaliteli olmalı. MAN Lion’s Coach aldığı ödüllerle ve sektörde gördüğü ilgi ile başarısını fazlasıyla kanıtlamış bir araç. Biz de Lion’s Coach’un üstün nitelikleri ve sunduğu ayrıcalıklar nedeniyle araç yatırımımızda MAN’ı tercih ettik. Bu kapsamda filomuza katmayı planladığımız 10 adet MAN Lion’s Coach’tan 5 adedini bugün teslim aldık. Önümüzdeki süreçte, 5 MAN otobüsümüzü daha teslim alacağız. MAN ile yol arkadaşlığı yapmaktan ve yolcularımıza MAN Lion’s Coach kalitesini ve konforunu sunmaktan çok mutluyuz” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise, Lion’s Coach’un müşterilerine pek çok ayrıcalığı bir arada sunduğunu vurguladı.

Cansu, Türkiye'nin çok değerli bir markasını bünyesinde yıllardır başarı ile hizmet veren Şahin Kardeşler firmalarından aldıkları 5 adet MAN Lion’s Coach teslimatı yaptıklarını belirterek, otobüslerin hem kendilerine, hem de Kâmil Koç Ailesi’ne hayırlı olmasını diledi.