Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Melike Çakır, manda yetiştiriciliğiyle sadece ailesine destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ilham veriyor.

6 yaşından beri mandalarla iç içe olan Çakır, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra köyüne dönerek bu mesleği yeniden canlandırdı. Mandalarla kurduğu derin bağ, işten öte bir dostluk hikayesine dönüşüyor.

SOSYAL MEDYADA DOĞA VE SEVGİ RÜZGARI

Melike Çakır’ın hikayesi, hayvanlarla kurulan sevgi dolu bir bağın sosyal medya fenomenliğinden bölgesel kalkınmaya uzanan etkisini gözler önüne seriyor.

Çakır, sosyal medyanın gücünü doğaya ilgiyi artırmak ve kırsal yaşamı tanıtmak için kullanıyor.

“Mandalarla geçirdiğim her an, bir yaşam biçimi. Onların hareketleri, sesleri bana her zaman yeni şeyler öğretiyor” diyen Melike Çakır, köyünde küçük bir işletme kurarak mandalarla bağını büyütmeyi hedeflerken, aynı zamanda, kadınlara kırsalda ekonomik bağımsızlık kazandırarak örnek olmayı amaçlıyor.

Anadolu mandalarının yetiştirilmesine vurgu yapan Çakır, manda yoğurdu ve tereyağı gibi geleneksel ürünlerin üretimini artırmayı planlıyor. Talebin yükselmesiyle üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için çalışan Melike ve ailesi, bölgesel kalkınmaya katkı sunuyor.

Doğaya duyduğu saygı ve azmiyle, gelecek nesillere ilham olmayı hedefleyen Çakır, kırsal yaşamın gücünü herkese hatırlatıyor.