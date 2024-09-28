Havaların soğumasıyla birlikte eylül, ekim ve kasım aylarında sarı ve turuncu renkleriyle sofraları süsleyen mandalinalar Bursa pazarlarında ne kadara satılıyor?BURSA (İGFA)- Yaz meyveleri tezgahlardan kalkmaya başlarken, kışın C vitamini deposu olan mandalina da Bursa pazarlarında yerini almaya başladı.

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalina, tezgahlarda 40 liradan satışa sunuldu.

TARLADA 7, PAZARDA 40 LİRA

Vatandaşlar, ilerleyen aylarda fiyatının düşmesini beklediklerini belirtirken, üretici ise geçen sene ile bu sene fiyatlarının aynı olduğunu, tüccarın tarladan 7 liraya aldığını ve bu şekilde zarar ettiklerini dile getiriyor.