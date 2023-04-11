Ramazan ayının ilk gününden itibaren Kahramanmaraş iline bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde, Sümer, İstasyon ve Aksu mahallelerindeki çadır kentlerde depremzedelerin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3000’er kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ikramını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerimizden olan Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde afetzedelerin yanında yer alıyor.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren ilçeye bağlı Sümer, İstasyon ve Aksu mahallelerindeki çadır kentlerde 3 biner kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ikramı sağlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gönüllü personeller, yaraların sarılması noktasında da gayret sarf ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde ilk andan itibaren afet bölgesinde vatandaşların yanında yer aldıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, el birliğiyle yaraların sarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.