Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde Akhisar Şehit Necdi Şentürk (Kültürpark) Pakında motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce yenilenen ve Akhisarlıların kullanımına sunulan Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda motosiklet sürücülerine yönelik olarak denetim yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleşen denetime Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Murat İpek de eşlik etti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle vatandaşların yoğun olarak parkı kullandığı akşam saatlerinde motosiklet kullanımına bağlı olarak oluşabilecek kazaların ve diğer olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimde; sürücülerin kask takıp takmadığı, trafik güvenliği, yeterlilik belgeleri, trafik ihlalleri, abartı egzoz kontrolleri yapıldı.

Denetimler sonucunda kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı ve bazı sürücülerin belgeleri iptal edildi. Denetime ilişkin bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde kısa süre önce yenilenen, yaklaşık 35 bin metrekarelik alana sahip olan Kültürpark’ta motosiklet kullanımından kaynaklanan kazaların ve olumsuzlukların en aza indirilmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.