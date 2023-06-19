Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı sonrasında Akhisar’da metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştü. Şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ MAKOM ekipleri yaşanan su taşkınlarına 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile anında müdahale etti.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Akhisar ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrasında bazı noktalarda su taşkınları yaşandı. İlçede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Öğleden sonra şiddetini artıran yağışa karşı Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri ve MASKİ MAKOM ekipleri teyakkuz halinde su seviyesinin yükseldiği noktalara 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi müdahale etti.

Ekipler öncelikli olarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin olduğu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Akhisar ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MASKİ Genel Müdür Vekili Erman Aydıner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz ile Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek de sahada takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geçmiş olsun mesajı yayınladı. Başkan Ergün, “İlimiz genelinde yaşanan şiddetli yağış Akhisar'ımızda da etkili olmuş, ne yazık ki ilçemizde taşkınlar meydana gelmiştir. Büyükşehir ve MASKİ olarak tüm ekiplerimizle ilçemizde teyakkuz halinde çalışma yürütüyoruz. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.