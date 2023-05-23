MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Piyadeler mahallesinde açtığı sondajda saniyede 25 litre verime sahip su elde etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sondaj yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Alaşehir’in Piyadeler mahallesinde de yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondajdan saniyede 25 litre verime sahip su çıktı. Çıkan sudan numune alınarak analize gönderildi. Analiz sonucuna göre sondajın bağlantısı yapılacak.

Mahalle Muhtarı İsa Bilgiç de, çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, “Mahallemize yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Suyun verimi de çok güzel. Aynı zamanda içme suyu depomuzun da tadilatı yapıldı. Fayans döşendi, boyandı. Etrafı düzenlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.